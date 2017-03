EL võib Brexiti läbirääkimistega viivitada kuid

Briti peaminister Theresa May on öelnud, et soovib ELi ja Suurbritannia lahutusprotsessi käiku laskva artikkel 50 kasutusele võtta enne selle kuu lõppu. Väidetavalt kaalub Brüssel aga ametlike läbirääkimiste alustamist alles juunis.

May kontrollib Brexiti läbirääkimiste ajakava hetkeni, mil artikkel 50 käiku lastakse. Peale selle kasutamist muutub olukord aga suuresti vastupidiseks.

Anonüümseks jääda soovinud allikas sõnas Bloombergile, et tõenäoliselt alustatakse läbirääkimistega 20. juunil, kui 27 ülejäänud ELi liikmesmaad kohtuvad Luksemburgis.