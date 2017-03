Alates 2011. aastast on Süüria sõjakuritegudes tapetud üle 800 meditsiinitöötaja. Meedikud on surma saanud peamiselt valitsusvägede liitlasjõudude haiglapommitamistes, tulevahetuses, neid on piinatud ja hukatud, selgub üleeile avaldatud raportist.