Vana mees ja tema hävitatud autokogu- kaadrid purustatud Aleppost

Anis seisab oma Aleppo al-Shaari naabruskonnas asuva kodu aias ja avab 1949. aasta Hudson Commodori kapotti. Klassikalisi Ameerika autosid asus ta koguma juba 1950ndatel, kui neisse esmalt armus. «Nende loojad olid tõelised kunstnikud, iga auto oli nagu naine. Kaasaegsed autod on lihtsalt hunnik metalli,» kirjeldab Anis.

Kunagi kuulus tema 20 autost koosnevasse kogusse ka Adolf Hitleri Mercedese täpne koopia. Kiindumusest natsist diktaatori vastu pani ta oma pojalegi nimeks Abdullah Hitler.

Umbes kolm aastat tagasi palus Anis valitsust, et tema autokogu, millest igaüks oli keskmiselt väärt 8000 dollarit, toimetataks turvalisusse, kuid see ei saanud kunagi teoks. Algselt paiknesid tema autod kahel poolt rindejoont. 2015. aastal toimetas ta kogu piirkonda, mida pidas turvalisemaks, kuid seda tabas režiimivägede tihe pommirahe.

Autokogust, mis oli väärt umbes 200 000 dollarit, sai väärtusetu metallihunnik vaid nädalaga. Enne pommitamist oli enamus Anise autokogust sõidukorras, mitut eksemplari kasutati ajastufilmides.

Hoolimata autode halvast olukorrast, on kollektsionäärid Kesk-Aasiast, Euroopast ja Ameerikastki avaldanud soovi need Aniselt ära osta ja taastada. Süürlase jaoks on aga autodele tekitatud kahju osa nende loost ja ta keeldub neid müümast.

Lisaks kollektsioonile on järel vaid varemed ka Anise isa 1930ndatel ehitatud kodust. Hämmastavalt kombel on kahjuta pääsenud vana grammofon, mida ta tihti kuulab. Hoolimata jätkuvast ohust, ei ole ta kunagi kaalunud lahkumist. Anis elab nüüd üksi, tema naised ja pere põgenesid enne sõda turvalisusse.