13 päevaks arestimajja kupatatud Maksim Filipovitši ema üleeile Gomeli isolaatori akende all pojale pisarsilmi toetust avaldamas. Tema kõrval kohalikud aktivistid, kellest enamikku peab riik muidusööjateks.

«Mu pojale tuli õhtul koju järele miilits koos nelja OMONi võitlejaga ja nad viisid ära. Meile ei öeldud mitte midagi, et kuhu ja miks. Alles kell kaks öösel saime lõpuks teada, et talle oli seljataga määratud 13 päeva aresti,» rääkis Postimehele Ella Injutina (53), kuidas algas Gomelis inimeste hirmutamine selleks, et nad ei käiks enam võimuvastastel miitingutel.