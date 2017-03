Taiwani kaitseraport hoiatab Hiina sissetungi eest

Hiina peab 1949. aastal eraldunud Taiwani endiselt oma territooriumi osaks, mis võidakse vajadusel jõuga emamaaga liita.

Pekingile teeb meelehärmi Taiwani president Tsai Ing-wen, kelle Demokraatlik Progressipartei on traditsiooniliselt iseseisvusmeelne.

Taiwan ei ole end kunagi ametlikult iseseisvaks kuulutanud ning eelmisel nädalal hoiatas Hiina peaminister Li Keqiang, et võimud ei kavatse sallida katseid Taiwan emamaast eraldada.

Taiwani kaitseministeerium ütles parlamendile esitatavas raportis, et kavas on luua mitmekihiline kaitserinne, mis sisaldaks allveelaevu, rakette ja droone - kõike seda loodetavasti heidutuseks.

Kui aga sissetungi sellest hoolimata üritatakse, sekkuvad väed, mille ülesandeks on vaenlast nõrgestada ja lüüa tagasi katsed saarel maabuda.

Raporti kokkuvõttes tõdetakse, et Peking ei ole loobunud soovist Taiwan vallutada ja märgitakse, et valmistumine sõjaliseks sissetungiks Taiwani on Hiina sõjaliste ettevalmistuste peaeesmärk.

Hiina sõjalised kulutused on kasvanud ja relvastust moderniseeritakse kiiresti, hoiatatakse kaitsedokumendis.