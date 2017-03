Lukašenka-vastane miiting lõppes anarhistide vahistamisega

Inimeste hulk oli silmnähtavalt suurem kui esimesel taolisel meeleavaldusel 17. veebruaril Minskis, ütles protestimeeleavaldusi pidevalt kajastav ajakirjanik Dmitri Galko võimudele opositsioonilisest väljaandest Belaruskii Partisan.

«Selles mõttes oli see üllatav, et tänane oli nii-öelda vahemiiting enne suurt meeleavaldust 25. märtsil. sellest ei oodanud keegi mitte midagi, aga kogunes veel rohkem inimesi, kuigi oli tööpäev lõpp,» rääkis Galko.

«See ongi praegu kõige tähelepanuväärsem, et protestijate hulk miitingutel ei näita mingit vähenemise märki,» lisas Belarusskii Partisani ajakirjanik.

Täna toimusid sarnased miitingud ka Mogiljovi ja Grodno linnades.

Vaatamata sanktsioneeritud miitingule võtsid erariides miilitsad peale protestiaktsiooni kinni paarkümmend selles osalenud inimest, peamiselt noored anarhistid. Trollibuss, kus noored sõitsid, peeti pealtnägijate sõnul lihtsalt keset liini kinni ning anarhistid tiriti sealt jõuga välja ning viidi kongiautodesse. Koos nendega võtsid miilitsad kinni ka mõned juhuslikud trollissõitjad, kes miitingul üldse ei osalenud, ning viisid samuti kaasa. Tõenäoliselt ootab vähemalt anarhiste kuni 15-päevased arestid.

Protestijad kandsid ja karjusid Minskis enamuses Lukašenka-vastaseid loosungeid, kutsudes teda üles ametist lahkuma.

Kui miitingud algasid protestiks Lukašenka nn muidusööjate-dekreedi vastu, siis nüüd on miitingud kasvanud üle puhtalt poliitiliste nõudmistega protestideks. Peale Lukašenka lahkumise nõutakse miitingutel ka vabu valimisi, tööd inimestele ning ametnike karistamist.

Protestimeeleavalduste taust on Valgevene halb majanduslik olukord, mis on kaasa toonud inimeste elatustaseme tuntava languse. Eriti regioonides on inimeste sissetulekud langenud 200-250 euroni kuus ning on raske leida tööd.

Pikemalt saab Valgevene protestidest lugeda homses Postimehe ajalehes.