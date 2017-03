Euroopa Parlamendi saadik nõuab 340 miljoni lihaküüliku olmetingimuste parandamist

Saadik Stefan Eck arvab, et küülikutele tuleb luua samasugune seaduskaitse ja olmetingimused nagu on sigadel ja kanadel, edastab The Independent.

Küülik / JACQUES DEMARTHON/AFP/Scanpix

«Euroopa Liidus on väga täpselt sätestatud, kuidas ja millistes tingimustes tuleb kasvatada sigu, lehmi ja kodulinde, samas aga puuduvad küülikuid kaitsvad seadused,» teatas saadik Eck.

Ecki sõnul kasvatatakse küülikuid tingimustes, kus need loomad ei saa end puuris liigutada, kuna puurid on nende jaoks liiga kitsad ja väikesed.

Küülik / Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Saadiku arvates peaks selle küsimusega tegelema ka Euroopa Komisjon, mis on Euroopa Liidu täidesaatev organ, olles ELi poliitika elluviimise ja rahaliste vahendite haldamise taga.

Ecki sõnul on küülikud väga tundlikud loomad, kellel võib tekkida terviseprobleeme ja haigusi kui nende elu- ja keskkonnatingimused on liiga halvad või kui nad peavad liiga sageli paljunema.

Euroopa Komisjoni arvates ei vaja küülikud erikaitset nagu näiteks sead või lehmad, sest küülikuliha ei ole põhitoit ja küülikute kasvatamine on populaarne vaid osades ELi riikides.

«Komisjon ei pea vajalikuks kehtestada reegleid ja seadusi, mille alusel tuleks tegeleda küülikukasvatamisega,» teatas Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Vera Jourova.

Ta lisas, et küülikukasvatusega tegeletakse eelkõige Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal, teistes Euroopa osades vähem ning seega ei ole see Euroopa Liidus üleüldine teema.