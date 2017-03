Venezuelas keeb «leivamäss»

Venezuelas kehtestatud uued leivatootmise ja –müümise reeglid ärritavad pagareid, sest leiva tootmiseks vajalikest ainetest, kaasa arvatud jahust on puudus, edastab BBC.

Valitsusametnike sõnul sundvõõrandatakse need pagarifirmad, mis ei tule uute reeglite tingimustes toime.

Venezuela Caracase pagaripood / Mariana Bazo/Reuters/Scanpix

Lisaks leivale on Venezuelas puudus väga paljudest toiduainetest ja tarbekaupadest. Valitsuse arvates tekkis leivapuudus liigse konkurentsi ja «majandussõdade» tõttu.

Leivaprobleemi põhjus peitub sellest, et Venezuela ei kasvata ise nisu, vaid ostab seda sisse. Jahuks jahvatamine ja müük toimub läbi valitsusele alluvate firmade.

Valitsus süüdistab leiva vähesuses pagarifirmasid, mis ei valmista piisavas koguses tavalist leiba, vaid teevad kooke ja pirukaid, mis on kallimad ja annavad suuremat sissetulekut. Kui pagarid saavad kooke, pirukaid, saiakesi ja torte müüa sellise hinnaga nagu tahavad, siis leiva-saia hinna kehtestab riik.

Caracase elanikud leivajärjekorras / HENRY ROMERO/REUTERS/Scanpix

Venezuela uute reeglite kohaselt peavad pagarifirmad kasutama neil olevast jahust 90 protsenti leiva küpsetamiseks ja vaid kümne protsendi jahuga tohivad nad valmistada kooke ja pirukaid. Pagaripoodides peab leib olema müügil kella 7.00 hommikul kui 19.00 õhtul. Eelmisel päeval müümata jäänud leib tuleb järgmise päeva hommikul uuesti müüki panna.

Pagaripood Caracases / MARCO BELLO/REUTERS/Scanpix

Venezuela president Nicolas Maduro teatas möödunud nädalal, et valitsus saadab pealinnas Caracases asuvasse 709 pagariärisse inspektorid, kes uurivad, kas need firmad peavad uutest leivavalmistamise reeglitest kinni.

Ta lisas, et spekulandid,kes varjavad leiba omakasu eesmärgil, saavad kohtulikult karistada.

«Sellised inimesed maksavad enda tekitatava kahju eest. Vastutusele võetakse kõik, kes on selle «leivasõja» taga. Tegemist ei ole valitsuspoolse survega, vaid olukorra lahendamisega, et kõigile leiba jätkuks,» teatas president.

Asepresident Tareck El Aissami lisas, et need pagarifirmad, mis ei allu uutele tootmisreeglitele, võtab riik nende omanikelt ära.

Venezuela pagarite ametiühingu Fevipani teatel ei saa pagarid rohkem leiba valmistada enne, kui nad saavad vajalikus koguses jahu.

Pagarid teatasid Twitteris, et neile on uute reeglite kohaselt ette nähtud ühe kuu jahuvaru, kuid märtsis on nad ettenähtust saanud vaid kümme protsenti.

«Saame üheks kuuks 20 suurt kotität jahu, tegelikult oleks vaja kaheksa kotitäit jahu päevas,» sõnas ühe Caracases tegutseva pagaritöökoja juht.

Fevipani andmetel ostis Venezuela valitsus liiga vähe nisu sisse ja sellest tekkis nüüdne jahupuudus.

Nafta on Venezuela peamine ekspordiartikkel, kuid nafta hind on langenud ja selle tõttu on seal riigis tekkinud mitmeid majandus- ja sotsiaalprobleeme.