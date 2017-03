Hawaii kardab, et Trumpi reisikeeld võtab turistid

Hawaiid külastavad aastas miljonid inimesed looduse, vulkaanide, ilusate liivarandade ja sooja kliima pärast, edastab The Independent.

Trump kehtestas USAsse reisimise keelu Somaalia, Iraani, Süüria, Sudaani, Liibüa ja Jeemeni kodanikele. Kuigi Hawaiid ei külasta just palju keeluriikide kodanikke, võib keeld panna ümber mõtlema neid, kes selle keelu alla ei käi ning nad loobuvad USA ja Hawaii külastamisest.

Hawaii peaprokuröri Doug Chini arvates mõjub USA uue presidendi keelupoliitika turismile nagu «külm dušš», tuues kaasa mitmeid uusi probleeme.

«Maailmas ollakse kursis, mis USAs toimub ja see võib kahandada soovi meie riiki külastada,» teatas Chin sel nädalal pressikonverentsil.

Hawaii annab moslemiriikide kodanike reisikeelu tõttu USA valitsuse kohtusse, kuna hawaiilaste sõnul rikub see Hawaii «aloha» reeglit ja mõjub kahjutavalt nende sõbralikkuse mainele.

Prokuröri sõnul tuntakse Hawaiid kui kultuuride segu, kus rassismi ei esine ning Trumpi reisikeeld on solvav sealsetele moslemitele, kellel on pereliikmeid riikides, mille kohta USAsse sissesõidukeeld on kehtestatud. Lisaks mõjutab see Hawaii ülikooli, kuna sinna ei saa tulla keelu all olevate riikide mainekad ja tuntud teadlased ning üliõpilased.

«Sellised diskrimineerivad seadused kahjustavad Hawaii mainet, ärisid ja teadust. Vajadusel astume enda kaitseks lisasamme,» lisas Hawaii peaprokurör.

Veel kuus USA osariiki, Washington, California, Maryland, Massachusetts, New York ja Oregon, andsid omakorda USA võimud kohtusse, kuna nende osariikide juhtide sõnul on tegemist põhiseaduse vastase keeluseadusega, mis rikub osariikide elanike, äride ja õppeasutuste huvisid.

USA Justiitsministeerium teatas, et Hawaii väide Trumpi reisikeelu negatiivse mõju kohta turismile ei pea paika.

Hawaii võimude andmetel külastas 2015. aastal Hawaiid 6800 Lähis-Ida riikide kodaniiku ja 2000 Aafrika riikide kodanikku.

Pärast Trumpi reisikeeluseadust kahanes Lähis-Idast pärit turistide arv märgatavalt. Kui 2016. aasta jaanuaris külastas Hawaiid 348 Lähis-Idast pärit turisti, siis selle aasta jaanuaris oli see arv 278.

Hawaiil elab umbes 5000 moslemit, kes moodustavad sealsest rahvastikust ühe protsendi.

2016. aastal külastas Hawaiid 8,9 miljonit turisti, jättes sinna 15,6 miljardit dollarit ehk iga turist kulutas Hawaiil puhates keskmiselt 1750 dollarit.

Hawaiid külastavate turistide seas on esikohal teistest USA osariikidest pärit ameeriklased, järgnevad jaapanlased ja kanadalased ning ülejäänud on Aasiast ja Euroopast.