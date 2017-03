Euroopa reaktsioonid Hollandile: palju kergendust, üks solvang

Türgi teatas täna Hollandi valimisi kommenteerides, et liberaalide ja fašistliku Geert Wildersi vahel pole suurt erinevust. «Kui võrrelda sotsiaaldemokraate ja fašistist Wildersit, pole suurt vahet, neil on sama mõtteviis,» sõnas täna Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel helistas Ruttele, et õnne soovida ja väljendada valmidust temaga koos töötada, edastas tema pressisekretär Steffen Seibert. «Rõõmustan edasise hea koostöö üle sõprade, naabrite ja eurooplastena,» kirjutas Seibert Twitteris.

Saksamaa sotside esinumber sügisestel parlamendivalimistel, endine europarlamendi president Martin Schulz kirjutas samuti Twitteris, et tunneb kergendust. «Kuid peame vaba ja avatud Euroopa eest edasi võitlema,» lisas Schulz.

Prantsusmaa president François Hollande tervitas samuti Rutte võitu, nimetades seda triumfiks äärmusluse üle. «President õnnitleb soojalt Mark Ruttet, kes saavutas selge võidu ekstremismi üle. Avatus, üksteise asutamine ja usk Euroopa tulevikku on ainuke reaalne vastus rahvuslikke impulsse ja maailma raputavad isolatsionismi,» teatas Hollande.

Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault aga kiitis hollandlasi paremäärmusluse tõusule vastu astumise eest.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker helistas Ruttele, et teda valimisvõidu puhul õnnitleda. «Hääletus Euroopa poolt ja äärmuslaste vastu,» teatas Juncker Ruttele kõne käigus, nagu selgub Junckeri pressiesindaja Twitterist.

