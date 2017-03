Galerii ja video: inglise telemeeskond jäi Etna vulkaanil plahvatuse kätte

Rühmas viibis ligi kümmekond inimest, nende seas BBC teaduskorrespondent Rebecca Morelle. Tema sõnul põhjustas plahvatuse auruga segunenud laavavool. Terve grupp jäi lendavate kivide ja auru kätte. Turistide seas olevat olnud ka 78-aastane naine.

Lava flow mixed with steam - caused huge explosion - group pelted with boiling rocks and steam. (2) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017

Lähedastes haiglates on ravil kuus viga saanud inimest. «BBC meeskonnaga on kõik korras – mõned lõikehaavad, sinikad ja põletused,» teatas Morelle Twitteris. «Oleme aga äärmiselt vapustatud – see oli erakordselt hirmutav.»

Tema sõnul lausus üks kaasas olnud teadlane, et see oli tema 30 aastat kestnud karjääri jooksul kõige ohtlikum vahejuhtum.

Running down a mountain pelted by rocks, dodging burning boulders and boiling steam - not an experience I ever ever want to repeat (8) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017

Vaata videost viimastel päevadel aktiviseerunud Etna vulkaani.