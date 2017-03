Leedu kaalub uudseid piiranguid alkoholimüügile

«Tuleks arutada võimalust lubada osta alkoholi ainult pangakaardiga ja vähendada alkoholiga kauplemise litsentside hulka – kõik need meetmed lubaks vaadata, kas alkoholi pruukimist Leedus saab vähendada. Kui saame soodsa tulemuse, võime loobuda eripoodide loomise plaanist,» edastati ettevõtjate pressiavalduses peaministri sõnad.

Leedu pangaliidu juht Stasys Kropas ütles portaalile, et toetab Skvernelise mõtet, kuid tunnistas, et see nõuab investeeringuid.

Leedu kommertspangad tahaks asendada sularahaga arveldamise kaardiarveldustega, sest plastrahale üleminek on Baltimaadest kõige aeglasem just Leedus.