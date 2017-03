Meedia: Rootsis tehti pommiähvardus lennukile, millel oli kaitseminister

Telekanali SVT andmeil peatati lennuk Luleå lennujaama stardirajal ning minister Peter Hultqvist toimetati lennumasinast minema.

SVT viitas pardalolnud reisijatele, kes ministri ära tundsid, ning politseiuurijatele, kes kinnitasid, et ta oli pileti reserveerinud.

Rootsi valitsus ja julgeolekuteenistus keeldusid samas kinnitamast Hultqvisi pardalviibimist.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Marinette Nyh Radebo ütles, et reiside ajakava ega muid üksikasju ei avaldata.

Politsei avalduses on öeldud, et nad reageerisid ähvardusele, mis tehti telefonikõnes Luleå lennuväljale, kuid tõdesid, et pommi ei olnud.