Tillerson: Põhja-Korea takistamise püüded on ebaõnnestunud

«Ma arvan, et on tähtis tunnistada, et viimase 20 aasta poliitilised ja diplomaatilised jõupingutused Põhja-Korea saamiseks tuumavabaks on ebaõnnestunud,» ütles Tillerson ühisel pressikonverentsil oma Jaapani kolleegi Fumio Kishidaga.

«Üha kasvava ohuga silmitsi olles on selge, et vaja on uut lähenemist,» lisas ta.

USA välisminister lausus samas lepitavalt, et Põhja-Koreal ja selle rahval pole Ühendriikidelt ja piirkondlikelt naabritelt midagi karta, sest nad tahavad Põhja-Koreaga rahus elada.

Tillerson kordas USA pikaajalist nõudmist, et viis tuumakatsetust korraldanud Põhja-Korea loobuks oma tuuma- ja raketiprogrammidest ning hoiduks edasistest provokatsioonidest.

USA välisminister lausus, et tema Aasia-visiidi eesmärk on «vahetada mõtteid uue lähenemise üle».

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsuse liikmed on öelnud, et riigipea tahab kaaluda kõiki valikuvõimalusi, muuhulgas sõjalisi, Pyongyangi tuumaprogrammi peatamiseks enne seda, kui stalinistlikul riigil õnnestub välja töötada tuumakandevõimega mandritevaheline ballistiline rakett (ICBM).

Tillerson alustas oma ametiaja esimest Aasia ringsõitu Jaapanis. Ta peab kõnelusi ka peaminister Shinzo Abega.