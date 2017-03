Rahandusministri sõnul ei ihka USA kaubandussõdu

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles neljapäeval, et Washingtonil ei ole mingit soovi pidada teiste majanduslike suurvõimudega "kaubandussõdu".

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus hoiab maailma tähtsamate valuutade väärtusel silma peal, ent viib ellu majanduskasvu soodustavaid poliitikaid, mis on hea nii USA-le kui ka ülejäänud maailmale, lausus Mnuchin pärast kohtumist Saksa rahandusministri Wolfgang Schäuble´iga.

"Me ei soovi laskuda kaubandussõdadesse," ütles USA rahandusjuht Baden-Badenis peetava G20 rahandusministrite kohtumise eelõhtul.

"Kui meie kaubandussuhetes on tasakaalustamatusi, peame sellega tegelema. See on meie soov," ütles Mnuchin.

Schäuble nimetas Berliinis peetud kohtumist "sõbralikuks ja konstruktiivseks" ning heaks alguseks enne G20 kohtumist.

Saksa rahandusametkonna juht tunnistas, et Berliin ja Washington ei ole kõigis küsimustes üksmeelel.

"Me ei ole võimelised kõiki probleeme Baden-Badenis lahendama, ent meil on selge ja vastastikune positsioon, et me tahame kõiki probleeme üheskoos lahendada," lausus ta.

Schäuble´i sõnul läheb kasvuks ja õitsenguks vaja ülemaailmsed institutsioone. "Me panime maha hea aluse, millelt asuda probleeme lahendama," lisas ta.

Saksamaa, mis on tänavu G20 eesistuja, on mures, et Trumpi "Ameerika ennekõike" poliitika võib globaalse majanduskorra kaosesse paisata.

Saksa kantsler Angela Merkel peab reedel Washingtonis Trumpiga esimese kohtumise.

Trump on juba taganenud Vaikse ookeani vabakaubanduslepingust (TPP) ning ähvardanud kehtestada kõrged tariifid USA-st tehased välismaale viinud suurfirmadele. Samuti on ta sarjanud Hiinat "valuutamanipulatsioonide" eest.

Valge Maja majandusnõunik Peter Navarro süüdistas jaanuaris Saksamaad ja Hiinat nõrkade valuutade ärakasutamises kaubandusülejäägi saavutamiseks Ühendriikidega.