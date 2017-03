Merkel ja Trump kohtuvad täna Washingtonis

Poliitikaekspertide sõnul on Trump impulsiivne, poliitikas kogenematu ning käitumises ja sõnades ettearvamatu, samas kui Merkel on suure poliitilise pagasiga, kohtumisteks alati ettevalmistunud ja teemadega kursis, edastab Yle.

Kahe riigipea kohtumiselt palju ei oodata, sest nende rahvusvahelisi suhteid ja poliitikat puudutavad seisukohad on väga erinevad.

Angela Merkel ja Donald Trump / TOBIAS SCHWARZ/AFP/Scanpix/Scanpix

Oletatakse, et nii Merkel kui Trump kaardistavad ükteise «territooriume», et valmistuda suvel toimuvaks G-20 riikide tippkohtumiseks, mis leiab aset Saksamaal.

Saksa meedia andmetel valmistus Merkel Trumpiga kohtumiseks mitu nädalat ning kõne alla peaks tulema kaubandus-, kaitse- ja välispoliitika.

President Trump on mitmel korral rõhutanud, et USA ja Saksamaa kaubandussuhted ei ole tasakaalus, kuna Saksamaalt tuleb USAsse märgatavlt rohkem kaupa kui USA müüb Saksamaale.

Ekspertide teatel räägivad kaks riigijuhti kindlasti sel teemal. Merkeli kaaskonda kuuluvad näiteks suurfirmade BMW ja Siemens juhid.

Saksa esindajad võivad rõhuda sellele, et Saksamaa on teinud USAsse palju investeeringuid ja paljud ameeriklased on selle tõttu tööd saanud.

Saksamaad on teinud murelikuks Trumpi retoorika, et USA ei pea enam nii palju panustama Euroopa kaitsessse, vaid Euroopa peab enda eest ise seisma.

Euroopas levis vahepeal paanika, et USA saadab NATO lepinguartikli viis läbi paberipurustaja. Põhja-Atlandi leppe nimetatud artikkel sätestab, et liikmesriigid kohustuvad tulema appi liitlastele, kes on langenud relvastatud rünnaku alla.

Trumpi eesmärgiks on sundida NATOsse kuuluvaid liitlasi kulutama sisemajanduse koguproduktist kaks protsenti kaitsekuludele. Seoses Krimmis toimunuga ja Ukraina sõjaga on NATO hakanud seni kehtinut ümber hindama.

Trump kritiseeris nii valimiskampaania ajal kui presidendiks saades Merkeli põgenikepoliitikat. Samuti toetab Trump Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ehk Brexitit ning ta on avaldanud arvamust, et Europpa Liit ei ole jätkusuutlik.

Trumpi arvates peaks USA suhtlema iga Euroopa riigiga iseseisvalt, mitte kui ühe suure riikide liiduga.

Merkel pooldab tugevat Euroopa Liitu ja oletatavalt ta rõhutab Trumpiga kohtumisel, et palju riike koos on tugevamad kui iseseisvana väljapool liitu.

Mitmed poliitikaväljaanded märkisid pärast Barack Obama võimult lahkumist ja Donald Trumpi saamist USA presidendiks, et Merkel on nüüd üksinda liberaalse maailma juht.

Euroopas on märgatavalt kasvanud paremäärmuslus ja populism, pannes liberaaldemokraatia raskesse olukorda. Samas näitasid Hollandi parlamendivalimised, et paremäärmuslased osutusid siiski kaotajateks ja liberaaldemokraadid võitjateks.