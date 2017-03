Pildid ja video: Sierra Leone pastor leidis hinnalise teemandi

Viimati tehti Sierra Leones teemandileid 45 aastat tagasi, kui 1972. aastal leiti 969-karaadine teemant Star of Sierra Leone, mis on maailmas oma suuruselt neljas, edastab BBC.

Momohi leid on samuti ainulaadne, sest vääriskiviekspertide arvates on tegemist maailmas suuruselt 13. teemandiga.

Momohi teemanti väärtus ei ole veel teada, kuid vihje selle kohta annab näiteks see, et möödunud aasta mais müüdi Londonis toimunud vääriskivide oksjonil 813-karaadine teemant 63 miljoni dollari eest.

Pastori leitud teemant anti kolmapäeval Sierra Leone presidendile Ernest Bai Koromale, kes viis selle oma riigi keskpanka hoiule.

Väljaannete teatel kiitis ja tänas president pastorit, et ta ei viinud teemanti salakaubana välismaale ja ei müünud seal seda maha. President lubas Momohile leiu eest tasu ning seligitas, et see vääriskivi kuulub kogu Sierra Leone rahvale.

Maailma kõige suurem teemant Cullinan leiti 1905. aastal Lõuna-Aafrikast ja selle kaal on 3107-karaati. Suuruselt teine teemant Lesedi La Rona leiti möödunud aastal Aafrikast Botswanast ja selle kaal on 1111-karaati.

Neile kahele järgnevad Lõuna-Aafrikast 1893 leitud 995-karaadine teemant Excelsior, Sierra Leonest 1972. aastal leitud teemant Star of Sierra Leone, mille kaal on 969-karaati ning Kongo Rahvavabariigist 1984 leitud teemant Incomparable, mille kaal on 890-karaati.