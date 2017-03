Somaalia piraadid taganesid, kui kuulsid, kelle heaks naftatankeri meeskond töötab

Komooride lipu all sõitnud Aris 13 naftatankeri kapten ja meeskond pidasid eile piraatidega maha nii tulistamise kui läbirääkimised, millest meeskond väljus võidukalt.

Naftatankeri meeskonda üritas aidata piirkonnas patrulliv Somaalia poolautonoomse põhjaosa Puntlandi merepolitsei, kelle esindaja Abdirahman Mohamud Hassan sõnas, et piraadid lahkusid pärast seda kui nende politseinike rühm tagasi tõmbus.

Piraatide esindaja kinnitas, et selle naftatankeri meeskonna eest nad lunaraha ei saanud.

Somaalia piraat Hassan / Farah Abdi Warsameh/AP/Scanpix

Mitmetes varasemates kaaperdamisjuhtumites on piraatide kätte vangi langenud meremeeste eest tulnud tasuda lunaraha. Somaalia piraatide käes on seni kaheksa Iraani päritolu meremeest, kelle eest ei ole lunaraha makstud.

Piraadid selgitasid Somaalia meediale, et kui nad said aru, et Aris 13 tanker kuulub Somaalia kurikuulsale ärimehele, kes veab naftat Džibotist Somaalia pealinna Mogadishusse, said nad aru, et see ärimees on oma kontaktide ja kaitsemeeskonnaga neist üle.

Naftatanker / Doug Houghton/Doug Houghton / Topfoto/Scanpix

Piraatidel on arukam mõjuvõimsate Somaalia naftaärimeestega mitte tülli minna, sest see tähendaks nende jaoks kindlat surma.

«Pärast seda, kui saime teada, kes selle tankeriga naftat veab, vabastasime meeskonna lunaraha nõudmata,» teatas piraat Abdullahi.

Somaalia Puntlandi võimud, kelle piraadivastast tegevust rahastab Saudi Araabia, peab nüüd juhtunut võiduks piraatide üle.

Somaalia piraadid kaaperdasid naftatankeri viimati 2012. aastal. 2011. aastal ründasid mereröövlid Somaalia rannikul lähedal 237 alust, kuid rünnakud kahanesid, kui Somaalia koostöös teiste riikidega lisas piirkonda patrull-laevu. Osa mereröövleid hakkas tegelema kalapüügiga, teised aga läksid üle inim- ja relvakaubandusele, tegeledes sellega Punasest merest kuni Jeemenini.