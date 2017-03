Moskva loomaaia pesukaru sattus erootikaskandaali

Loomaaiad annavad vahel oma loomi filmi- ja videote tegijatele reklaam- ja teadusfilmide tegemiseks ning Moskva loomaaia selline juhtum ei ole erand, edastab BBC.

Moskva loomaaia pressiesindaja Viktor Kirjuhini teatel jõudis pesukaru Thomas nende juurde tagasi šokeerituna, sest loom käitus imelikult, tahtes kogu aeg naishooldajate rindu katsuda.

Videofirma Art-Msk nimetas loomaaiapoolset kohtusse kaebamist absurdseks, selgitades, et pesukarule hakkasid video tegemise ajal meeldima naismodellide rinnahoidjad ja ta viis ühe rinnahoidja endaga kaasa.

Art-Msk teatel tegid nad reklaamvideot, milles oli vaja naismodelli ja treenitud pesukaru, kuid nad said pesukaru Thomase, kes on noorloom ja treenimata.

Moskva loomaaed ja videofirma sõlmisid koostöölepingu 2016. aasta augustis ja alates sellest kasutas firma pesukaru Thomast nende poolt tehtavates videotes.

Kui loomaaed nägi, et kõige värskemas videos on nende pesukaru koos alasti modelliga, nõudsid nad selle video avalikkusest eemaldamist. Kui videofirma seda ei teinud, andis loomaaed firma kohtusse, nõudes pesukarule tekitatud psühholoogiliste probleemide eest kahjutasu.

Art-Msk juht Valeri Bogatov sõnas, et nimetatud video ei ole erootiline, sest Venemaa seaduste järgi on erootikafilmid keelatud.

Loomaaia esindaja Viktor Kirjuhin lausus siis, et miks pidi pesukaru Thomas järsku naiste rindade vastu hakkama huvi tundma ning et seda võis põhjustada temaga tehtud video.

Esindaja jätkas, et pesukarul on nüüdseks õnnestunud naiste rindade haaramise harjumusest vabaneda, kuid see võttis aega.

Moskva loomaaia sõnul käitusid video tegijad amoraalselt, kuna kasutasid süütut looma ära, nagu ta oleks seksimänguasi.

Videofirma omakorda ähvardas loomaaeda kohtuga, et saada pesukaru poolt lõhutud kalli rinnahoidja eest kompensatsiooni.