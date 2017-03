Postimehe Kagu-Aasia päevik: palmiõli ja orangutangide seksorjus

13.03.

Maandume Kota Kinabalus (KK). Malaisia Borneo saarel asuv linn on oma nime saanud läheduses asuva Kinabalu mäe järgi, mis oma 4095 meetriga on ühtlasi Kagu-Aasia kõrgeim. Järgmisel päeval (14.03) on aga meie eesmärk mitte mägi, vaid KK linnast saja kilomeetri kaugusel, Kliase soojaamas toimetavad eestlased.

Kõlab uskumatuna, aga jah, just seal on välitöid tegemas ehk vihmametsas gaasi- ja mullaproove võtmas kolm Tartu ülikooli geograafi. Et transpordivõimalused linnast eemal asuvasse looduskeskusse oli piiratud, otsustame Uberi kasuks.

Vahemärkusena, Uber tegutseb KK-s alates möödunud aastast ja on kordi odavam kui kohalikud rööveltaksod. Paljud kohalikud teevad seda lisatööna, seega õnnestub sattuda kokku huvitavate inimestega, kellega rääkida Malaisiast, Eestist, Uberist ja ka kohalikust palmiõli tööstusest.

Viimasest just seetõttu, et see on üks peamisi põhjuseid, mis meid siia poole maakera toob. Pole just palju neid, kes teavad, et koguni pooled Eesti poodides müüdavad kaubad sisaldavad palmiõli: näiteks Nutella, küpsised, šokolaad, kosmeetika, aga ka Neste müüdav biokütus.

Tegemist on väga vastuolulise teemaga, sest ühelt poolt väidavad keskkonnaaktivistid ja teadlased, et massiline palmiõliistanduste rajamine on Kagu-Aasiasse on viinud vihmametsade ja seal elavate loomade elupaikade kadumiseni, teiselt poolt aga on see kohalike inimeste üks peamisi elatusallikaid ja majanduse jaoks kriitilise tähtsusega. Eks tõde ole kuskil vahe peal.

Palmiõli istandused Kliases ulatuvad nii kaugele kui silm seletab. / Liis Treimann

Hetkel on aga kell pool kuus õhtul, taksojuht on ukse ees ning asume teele. Pärast viite minutit sõitmist vaatab ta aga lõpuks, kuhu me sõita kavatseme ja ei suuda ära kiruda, mille otsa ta sattunud on. Sõit Kliasesse tähendab üle kahe tunnist sõitu ja keerulisi teeolusid, sellele lisaks loojub kohe-kohe ka päike. Viimane ots möödub külavahe auklike kruusateid, kus auto põhi korduvalt vastu maad kolksatab, aga kohale me jõuame.

Vastu võtab meid inimtühi soojaam. Ei ühtegi hingelist. Vaid koerad lamavad laisalt jaama sissepääsu ees. Siis märkasime aga, et ühe majakese ees kuivas pesu, mis kattus kahtlaselt palju eesti meeste maitseeelitusega.

Kliase soojaama kämping. / Hanna-Hulda Reinkort

Tunnetus ei petnud, peagi ilmus pimedusest välja kohalik metsavaht, kes selgitas puises inglise keeles, et eestlased on tõepoolest siin ja olla autoga linna sööma läinud. Nimelt pole jaama läheduses ei poodi ega ka telefonilevi.

Põhimõtteliselt võiks Kliase soojaama kirjeldada kui meie RMK tüüpi looduskompleksi, kus olemas vaatetorn, askeetlikud ööbimisvõimalused ja laudrada, mis viib aga tuttava raba asemel hoopis ümberkaudsesse vihmametsa.

Pärast õhtust eestlaste taasühinemist – seltsiks poole meetri pikkused tsikaadid – lepime kokku, et kasutamaks ära jahedamaid hommikutunde, tõuseme järgmine päev enne kella kuute. Mida Jaan, Riho ja Taavi täpsemalt vihmametsas toimetasid, sellest juba eraldi loos.