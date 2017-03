Lapsed loopisid loomaaiaasukaid kividega

Kivirahes hukkus üks isane lind ja teine sai haavata. Loomaaia kõneisiku Martin Malaci sõnul on eriti kahetsusväärne see, et flamingod võivad elada erakordselt vanadeks – loomaaias isegi kuni 70 või 80 eluaastani.

Eelmisel nädalal toimunud vahejuhtumis osalenud lapsed olid viie-, kuue- ja kaheksaaastased. Loomaaia töötajad tormasid linnuaedikusse selle peale, kui kuulsid sealt veidraid hääli. Kivid, millega lapsed linde pildusid, olevat olnud umbes pesapallisuurused.

Töötajad pidasid jooksu pistnud lapsed hiljem kinni. Nende saatuse üle otsustab politsei.

Surmasaanud isane flamingo oli 16-aastane ning tal oli ka kaaslane ja kaheksa väikest tibu. Rünnak olevat Malaci sõnul toimunud just enne paaritumishooaega ning tekkinud kahju hinnatakse umbes 1900 euro peale.