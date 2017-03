Venemaa tahab keelustada Jehoova tunnistajad

Dokument on üleval kohtu veebilehel, kuigi täpsemat kuupäeva protsessi suhtes pole antud. Juhul, kui määrus peaks minema läbi, puudutaks see ligi 170 000 usklikku rohkem kui 2200 koguduses, keda võidaks kooskäimise eest kriminaalkorras karistada.

«Venemaa Jehoova tunnistajate sügav soov on lihtsalt meie Jumalat rahumeelselt teenida,» lausus usklike kõneisik Vladimir Kalin. «Üle saja aasta on Vene võimud trampinud oma lubadustel, mis on meile selle voli andnud.»

Kalin lisas: ta oli vaid poisike, kui Stalin tema perekonna usulise kuuluvuse tõttu Siberisse saatis. Ta ei tahaks, et midagi sarnast saaks osaks ka tema lastele.

Esimest korda registreeriti kogudus Venemaal aastal 1991, sellest saati on liikumine korduvalt langenud võimudepoolse teravdatud tähelepanu alla. Kaks aastat tagasi keelas valitsus riigis Jehoova tunnistajate rahvusvahelise veebilehe, aasta hiljem tõkestas rühmitise avaldatud Piiblite toomise Venemaale.