Valge Maja: britid siiski ei luuranud Trumpi järel

Eilsel pressikonverentsil kordas Valge Maja kõneisik Sean Spicer algselt uudistekanalis Fox News ilmunud analüütiku Andrew Napolitano väiteid, et Briti julgeolekuagentuur GCHQ oli Trumpi järel luuranud.

«Andrew Napolitano tegi järgmise avalduse, tsiteerin, «Kolm luureallikat on teavitanud Fox Newsi, et president Obama tegutses väljapool käsuahelat, et Trumpi järel luurata. Ta ei kasutanud Rahvuslikku Julgeolekuagentuuri ega Luure Keskagentuuri. Ta kasutas GCHQ-d»,» väitis Spicer ajakirjanikele.

Täna pidas rahvuslik julgeolekunõunik H.R. McMaster aga oma Briti ametivennaga maha «südamliku jutuajamise», kus vabandas sääraste väidete eest.

McMaster selgitas, et Spiceri kommentaarid ei olnud tahtlikud. Ta lisas, et mõistab Briti luureagentuuride reaktsiooni ja lubas, et Valge Maja teeb kõik, et olukorda leevendada.

Ametniku teatel sai Valge Maja eile vähemalt kaks telefonikõnet, mille Briti luuretöötajad palusid süüdistust selgitada.

«Sean tõi välja pealtkuulamise laiaulatuslikkuse ilma konkreetset näidet toomata,» sõnas Valge Maja ametnik.

Täna teatas ka Briti peaminister Theresa May kõneisik, et Suurbritannia vanemametnikud on protesteerinud Trumpi administratsiooni väidete üle.

«Me tegime USA administratsioonile kindlaks, et sellised väited on naeruväärsed ja neid peaks ignoreerima. Meile kinnitati, et neid väiteid ei korrata,» sõnas May kõneisik.