Trump võõrustab täna Valges Majas Merkelit

Saksa kantsler ja USA riigipea kohtuvad täna Ovaalkabinetis, et siluda erimeelsusi NATO, Venemaa, üleilmse kaubanduse ja tervel real muudel teemadel.

Läbirääkimised olid kavandatud teisipäevaks, kuid Ühendriikide idaosa tabanud lumetorm sundis kohtumist edasi lükkama.

Füüsikuharidusega Merkel oli rahvusvahelisel areenil president Barack Obama lähim partner, mõlemat iseloomustas sarnane kaalutlev lähenemine.

Trumpiga kohtudes võib Merkel hoiduda avalikust vaidlusest Trumpi 140-tähelise Twitteri läkituse üle.

Enne ametisseastumist nimetas USA president Merkeli liberaalset põgenikepoliitikat katastroofiliseks veaks, mis mõjub Saksamaale laotsavalt.

Ta on ka nõudnud, et Saksamaa-taolised riigid suurendaks kaitsekulusid, mis on tundlik teema Teise maailmasõja järel tugevat patsifistlikku traditsiooni ja ranget fiskaalditstsipliini järginud riigile.

Merkel omakorda on meenutanud kinnisvaramiljardärile vajadust järgida demokraatlikke väärtusi.

Igasugune tihe koostöö peab tema sõnul rajanema demokraatlikel väärtustel, vabadusel ning seaduste ülimuslikkusel sõltumata päritolust, nahavärvist, usust, soost, seksuaalsest sättumusest ja poliitilistest vaadetest.

Kell 19.20 Eesti aja järgi peaks Merkel ja Trump andma ühise pressikonverentsi.