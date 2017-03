Türgi minister: Euroopas algavad varsti pühasõjad

Çavuşoğlu ei tervitanud Hollandi paremtsentristliku partei VVD juhi Mark Rutte valimisvõitu.

«Nüüd, kui Hollandi valimised on läbi, on näha, et sotsiaaldemokraatide ja fašistliku Wildersi vahel ei ole mingit erinevust,» teatas välisminister väljaandele Hürriyet.

«Neil kõigil on sama mentaliteet. Kuhu te lähete? Kuhu te Euroopa viite? Te olete alustanud Euroopa lagundamist. Te veate Euroopa sügavikku. Varsti algavad Euroopas pühasõjad,» sõnas Çavuşoğlu.

Wilders üritas Hollandi ja Türgi diplomaatilisi pingeid enda anti-islamistliku valimiskampaania heaks ära kasutada, juhtides Türgi suursaatkonna ees väikest meeleavaldust ja nimetades Türgi presidenti diktaatoriks.

Wildrsi Vabaduspartei jäi valimistel 20 parlamendikohaga teiseks.

Internetis on aga hakanud levima postitused «Te saate väikse Ottomani kõrvakiilu, näeme 16. aprillil» hashtagidega #NatsiSaksamaa ja #NatsiHolland, vihjates 16. aprillil eesootavale referendumile Türgi presidendi võimu laiendamiseks.