Trumpi administratsioon kaebas reisikeelu peatamise otsuse edasi

Justiitsministeerium esitas apellatsiooni Marylandi osariigi Greenbelti ringkonnakohtule kaks päeva pärast seda, kui see kohus ja Hawaii kohus külmutasid Trumpi uue sissesõidukeelu. Mõlemad kohtud leidsid, et määrus on moslemite suhtes diskrimineeriv.

Trumpi uuendatud täidesaatev määrus sulgeb USA piirid ajutiselt kõigile põgenikele ja kuue peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele. See keelab põgenike vastuvõtmise 120 päevaks ja peatab 90 päevaks viisade väljastamise Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele.

Määrus pidi jõustuma 16. märtsil ja asendama föderaalkohtus blokeeritud esialgset korraldust, mis anti välja jaanuari lõpus.