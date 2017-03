Valge Maja ei kavatsegi brittidelt vabandust paluda

Spicer vahendas algselt uudistekanalis Fox News ilmunud analüütiku Andrew Napolitano väiteid, et Briti julgeolekuagentuur GCHQ oli Trumpi järel luuranud ja seda edise presidendi Barack Obama palvel.

«Andrew Napolitano tegi järgmise avalduse, tsiteerin, «Kolm luureallikat on teavitanud Fox Newsi, et president Obama tegutses väljapool käsuahelat, et Trumpi järel luurata. Ta ei kasutanud Rahvuslikku Julgeolekuagentuuri ega Luure Keskagentuuri. Ta kasutas GCHQ-d»,» väitis Spicer ajakirjanikele.

Briti peaminister Theresa May kõneisik sõnas seepeale, et Suurbritannia vanemametnikud on protesteerinud Trumpi administratsiooni väidete üle. «Tegime USA administratsioonile kindlaks, et sellised väited on naeruväärsed ja neid peaks ignoreerima. Meile kinnitati, et neid väiteid ei korrata,» sõnas May kõneisik.

Eile levisid teated, et Spicer ja USA rahvuslik julgeolekunõunik H.R. McMaster olid brittidega maha pidanud «sõbraliku jutuajamise» ja valeväidete eest vabandanud.

«Arvan, et me ei kahetse midagi,» sõnas Spicer meediale aga eile hilisõhtul. Küsimusele, kas Suurbritannia ees vabandati, vastas Spicer, et mingit vabandust ei olnud ja süüdistuse asemel oli tegemist vaid uudisteteate edastamisega.