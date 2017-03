Kuhu kadus Obama?

Obama on külastanud päikesepaistelist Califoriat, et veidi golfi mängida, erasaart Kariibi meres, kus ta proovis lohesurfamist miljardäri Richard Bransoniga. Sealt edasi suundus ta New Yorki, et nautida lavastust Broadwayl ja õhtustada maailmakuulsa bändi U2 solisti Bonoga.

Läinud nädalal lõunatas Obama Omahas Warren Buffetiga ja lendas sealt edasi Californiasse ja Havaile, et veel golfi mängida. Täna veedab ta tõenäoliselt aega Vaikse Ookeani tillukesel Tetiaroa saarel.

CNNini jõudnud andmetel plaanib Obama saarele, mis kunagi kuulus Marlon Brandole, jääda kuni kuuks. Saarel asub villadest koosnev luksuskuurort.

Samal ajal süüdistab uus president Donald Trump Obamat tema järel nuhkimises ja seda ilma igasuguste tõenditeta.