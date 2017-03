Indias pandi ülemuse mõrva eest 13 töölist eluks ajaks vangi

«Kolmteist inimest, kes mõisteti süüdi mõrva eest, said eluaegse vanglakaristuse,» ütles töölisi esindav advokaat Rebecca John AFP-le.

Kohus mõistis eelmisel nädalal süüdi kokku 31 töölist, nende seas 13 inimest mõrva eest, vahejuhtumis, kus sajad töölised astusid vastu oma ülemustele seoses nõuetega saada kõrgemat palka Manesaris asuvas Maruti Suzuki autotehases.

Ülejäänud 18, kes mõisteti süüdi mässu, süütamise ja kinnisvara kahjustamise punktides, said kõik viis aastat vanglakaristust. «Mis tähendab, et neil on veel üks-kaks kuud vaja istuda,» ütles John.

New Delhi eeslinnas Gurgaonis peetud istungil leidis kohus, et 13 töölist on süüdi Awanish Kumar Devi surmas, kelle söestunud surnukeha leiti ühe hoone rusudest pärast 2012. aasta juulis aset leidnud rahutusi.

Personalijuht Dev suri, kui püüdis põgeneda põlengu eest, mille algatasid Manesaris mässama hakanud töölised.

Johni kaitsemeeskond kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.

«Kui 13 inimest on ekslikult mõrva eest süüdi mõistetud, siis see seatakse küsimuse alla,» ütles John.

Prokurörid ütlesid kohtus, et rünnak oli tööliste konspiratsiooni tulemus. Nimelt polnud töölised rahul palgaga ning kavaga asutada töökohal eraldi ametiühing.

Ametiühingutegelased aga väidavad, et rahutused said alguse tülist ülemuse ja ühe töötaja vahel, keda väärkoheldi tema alamasse kasti kuulumise tõttu.

Autotehas, mis toodab aastas ligi 700 000 sõidukit, oli juba enne verist vägivallajuhtumit 60 päeva suletud.

Jaapani autotootja Suzuki tütarettevõttel Maruti Suzukil on Indias turuosa 51 protsenti.