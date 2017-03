Trump: Saksamaa võlgneb NATO-le tohutu summa raha

«Saksamaa on NATO-le võlgu tohutu summa raha ja peab Ühendriikidele maksma rohkem võimsa ja ääretult kalli kaitse eest, mida see Saksamaale pakub,» säutsus Trump Twitteris päev pärast liidukantsler Angela Merkeli visiidi lõppu.

Reedel peetud ühispressikonverentsil Merkeliga ütles Trump, et toetab NATOt, kuid mitmed selle liikmesriigid ei panusta piisavalt.

«Ma kordasin kantsler Merkelile oma tugevat toetust NATO-le, aga ka vajadust, et meie NATO liitlased tasuksid kaitsekuludest õiglase osa,» märkis Trump siis, konkreetseid riike nimetamata. «Paljud riigid võlgnevad varasematest aastatest tohutu summa raha ning see on Ühendriikide suhtes väga ebaõiglane. Need riigid peavad maksma oma võla.»

Vabariiklasest president lisas, et ootab suhetest Berliiniga ka õiglast ja vastastikust kaubanduspoliitikat, ning väljendas toetust tugevatele ajaloolistele rahvusvahelistele institutsioonidele, mille all ta võis pidada silmas Euroopa Liitu ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni.

Muidugi ei saanud Trump üle ega ümber meedia võltsuudiste levitamise süüdistamisest.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017