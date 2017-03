Suri legendaarne muusik Chuck Berry

St. Charlesi politseiamet peab kurbusega kinnitama, et legendaarne muusik Chuck Berry on surnud, kirjutati kohaliku politsei Twitteri kontol.

Kodanikunimega Charles Edward Anderson Berry sündis 18. oktoobril 1926. aastal Saint Louises Missouri osariigis.

Muusik avaldas karjääri jooksul rohkem kui poolsada kauamängivat ja teda peetakse muu hulgas kitarrisoolode pioneeriks, keda on eeskujuks nimetatud näiteks Eric Clapton ja Keith Richards.

Tema loodud kümnete armastatud rock'n'rolliklassikaks peetavate palade seas on vahest tuntuimad hitid «Johnny B. Goode», «Roll Over Beethoven» või «Rock and Roll Music».