Prantsusmaal esitati süüdistus koolis tule avanud teismelisele

Noormees avas koolis tule kaasõpilaste pihta ja haavas nelja inimest, kellest üks oli õpetaja. Järgnenud rüsinas sai viga veel kolm õpilast.

Ühtlasi esitati süüdistus teisele noorukile, keda arvatakse kuriteos kaasosaline olevat.

Süüdistuse kohaselt kavatsesid noormehed algselt tappa 14 klassikaaslast, kellega neil olid «halvad suhted».

Noorukite isikuandmeid pole avaldatud, kuid allikate sõnul oli kaasosaliseks tulistaja sõbra vend. Tulistaja ise saadi kohe kätte.

Prantsusmaa haridusminister Najat Vallaud-Belkacem avaldas arvamust, et tule avanud nooruk oli «ebastabiilne».

«See oli hullumeelne tegu nooruki poolt, kes on ebastabiilne ning kes on vaimustunud relvadest. Karta on, et me pääsesime seekord palju hullemast,» sõnas minister, kelle andmetel oli tulistaja Facebooki külg täidetud veriste ja võikate piltidega.

Linnas suleti pärast tulistamist kõik koolimajad ja avati kriisikeskus.

Grasse´i asub vaid 40 kilomeetri kaugusel Nice´i linnast, kus eelmisel aastal tapeti terrorirünnakus 86 inimest.