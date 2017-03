Briti poliitik: May, Trump või Putin- neil pole mingit vahet

«Trumpi, Putini või (Prantsuse presidendikandidaadi Marine) Le Peni poliitika. Ja nüüd ka Suurbritannia valitsuse poliitika. Tere tulemast uude maailmakorda,» kavatseb Farron öelda ja süüdistada Mayd Trumpile ja Putinile sarnase agressiivse natsionalistliku suuna järgimises.

Farron arvab samuti, et May on osa uuest maailmakorrast, mis seob omavahel Putinit, trumpi ja Le Peni.

Liberaalsete demokraatide täna aset leidval kevadkonverentsil kavatseb Farron lisaks nimetada neid ainsateks tegelikeks May niinimetatud kõva Brexiti vastu võitlejateks.