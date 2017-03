Hillary Clinton on valmis peidust välja tulema

Clintoni järkjärguline naasmine avalikkusesse peale kaotust presidendivalimistel sai uue hoo kõnega, mille ta pidas Püha Patricku päeval Pennsylvanias isa sünnilinnas Scrantonis. «Mul, nagu paljudel mu sõpradel on väga keeruline praegu uudiseid vaadata,» sõnas Clinton peetud kõnes, millega ta ergutas riigi elanikke koostööd tegema, et lahendada tekkinud probleeme.

«Olen valmis peidust välja tulema ja pingutama selle nimel, et keegi alla ei annaks,» lisas Clinton Scrantoni Iiri Naiste Ühingule. Endisel esileedil on järgnevateks kuudeks plaanitud mitu etteastet, samuti töötab ta raamatu kallal, kuhu on kogutud mitmed tema kirjutatud esseed.