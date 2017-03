USA ajakirjanikele tegi rõõmu Saksa ametikaaslaste hea töö Trumpi grillimisel

USAs Saksa kantsleri Angela Merkeli visiiti kajastama tulnud ajakirjanike hea öö tegi kohalikele reporteritele nii suurt rõõmu, et viimased asusid seda sotsiaalmeedias jagama. Deutsche Welle reporteri Brent Goffi sõnul olid Ühendriikide ajakirjanikud sakslaste otsekohestest küsimustest lausa šokeeritud.

Trump väitis, et Saksamaalt saabunud Kristina Dunz oli huvitatud vaid võltsuudistest, kui ajakirjanik temalt isolatsioonipoliitika kohta uuris. «Valges Majas pole enam kohane rasketele ja ebameeldivatele küsimustele faktidele tuginedes vastata,» kirjutas hiljem Dunz.

Lisaks uuriti Trumpi pealtkuulamisväidete kohta ja küsiti otse, miks president teeb avaldusi, millel puudub igasugune tõepõhi.

Good on our German colleagues for asking @POTUS about wiretapping claims after 2 reporters Trump called on did not — Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 17, 2017

The German press shamed us. — Tara Palmeri (@tarapalmeri) March 17, 2017