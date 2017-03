Eestlased kaardistavad maailma soid

Kell on 5.45 hommikul, kui narivoodi kõrval heliseb äratuskell. Algab Tartu Ülikooli geograafide kolmas ekspeditsioonipäev Malaisias. Jaan Pärna, Taavi Pae ja Riho Mõtlepi käik Borneo saarele on aga osa suuremast ettevõtmisest.

Nimelt osalevad Eesti teadurid professor Ülo Manderi eestvedamisel juba alates 2011. aastast ülemaailmses projektis, et uurida kasvuhoonegaaside teket maailma soodest. Nüüd on nende projekt jõudnud aga sinnamaale, et väliproove on vaja aladelt, kus leidub vihmametsa.