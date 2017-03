Brasiilia valitsus arutas eriistungil lihaskandaali

Brasiilia võimud kardavad, et skandaal võib hävitada riigi maine liha ühe juhtiva eksportijana maailmas. Brasiiliast ostab liha umbes 150 riiki.

Politseiuurimise kohaselt on antud kümnetele tervishoiutöötajatele altkäemaksu, et müügile lastaks halvaksläinud liha. Viimastel andmetel üritati liha aegumist ka erinevaid aineid lisades varjata. Skandaal on vallandanud Brasiilia liha kvaliteedi pärast mure ja kahtlused nii kodu- ja ka välismaal.

Brasiilia võimud väljastasid reedel juhtunuga seoses 38 vahistamiskäsku ja korraldasid läbiotsimise rohkem kui kümnes lihatöötlemisvabrikus. Kahtlustatavad ametnikud on töölt kõrvaldatud.

Temer pidi sel teemal nädalavahetusel vestlema ka USA presidendi Donald Trumpiga.

President Temer rõhutas suursaadikutele, et kahtluse all on vaid 38 tervishoiuinspektorit, kui kokku on neid põllumajandusministeeriumis 11 000 ja lubas teha kõik selleks, et taastada Brasiilia usaldusväärsus lihatootjana. Temeri sõnul on Brasiilia toiduainetekontrolli tasemelt endiselt maailma esirinnas.

Majandusministeeriumi kõrge ametnik Luis Eduardo Pacifici Rangel kinnitas samuti, et kvaliteedi- ja hügieeniriski tarbijatele ei ole.

Lõpetuseks kutsus president suursaadikud grillrestorani lõunale.

"Kui võtate kutse vastu, siis me oleksime äärmiselt rõõmsad," ütles president.

Uudisteagentuuri AFP andmetel osales kriisikohtumisel 33 suursaadikut ja 19 neist siirdus edasi ka restorani.