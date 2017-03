Pildid ja video: maailma parim õpetaja aitab Kanada polaarala noortel ellu jääda

Dubais anti eile üle ülemaailmne õpetaja auhind (Global Teacher Prize), mille sai Kanada polaarala külas inuiti lapsi ja noori õpetav Maggie MacDonnell, kes oma tänukõnes rõhutas, et inuiti noored ei näe enda jaoks tulevikku ja selle tõttu on seal palju noorte enesetappusid, kuid ta teeb kõik, et neid noori aidata.