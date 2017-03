Prantsuse presidendikandidaadid peavad täna esimese teledebati

Emmanuel Macron Foto: ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor toimub 23. aprillil ja teine 7. mail. Enne seda toimub kokku kolm teledebatti.

Presidendiks kandideerib kokku 11 kandidaati poliitilise spektri vasakäärmusest paremani. Kuus vähempopulaarset kandidaati on debattidest kõrvale jäetud.

Marine Le Pen Foto: JEAN CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Oodatakse, et rünnaku alla satuvad valimisküsitlusi juhtivad tsentrist Emmanuel Macron ja parempopulistide liider Marine Le Pen. Debatil osalevad lisaks neile François Fillon parempoolsest erakonnast Vabariiklased, Benoît Hamon Sotsialistlikust Parteist ning kommunistide toetatud Jean-Luc Mélenchon.

François Fillon Foto: FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Debatt on Macroni jaoks oluline hetk, sest küsimärgi all on tema võime poliitilisel areenil hakkama saada ja valijaid veenda. Kuigi ta oli 2014.-2016. aastani majandusminister, pole rahvas teda kunagi ühtegi ametisse valinud ja teda peetakse poliitikamaastikul mõningaseks uustulnukaks.

Küsitluste andmeil kavatseb esimeses voorus hääletada umbes 65 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, mis oleks riigi jaoks rekordmadal.

Hääletada kavatsevatest inimestest koguni 40 protsenti ütlevad, et nad pole enda jaoks veel kindlat kandidaati välja valinud.