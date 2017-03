Video: suri USA tuntud ajakirjanik Jimmy Breslin, kes kajastas aastakümneid New Yorgi elu

USA meedia ja pereliikmete teatel suri Breslin eile 88-aastasena oma Manhattani kodus kopsupõletiku komplikatsioonide tagajärjel.

Jimmy Breslin / OZIER MUHAMMAD/NYT/Scanpix

Pulitzeri preemia saanud Breslin intervjueeris oma karjääri jooksul näiteks president John Kennedy hauakaevajat ja 11. septembri 2001 terrorirünnakutes ellujäänuid.

Jimmy Breslin / MARK LENNIHAN/AP/Scanpix

Breslin töötas pikka aega väljaande The New York Daily News reporterina, saades näiteks kirja sarimõrvarilt Son of Samilt, kes oli 1976 – 1977 New Yorgis suures ohuks.

«Tervisi New Yorgi pahupoolelt, mis on täis koerasitta, okset, odavat veini, uriini ja verd,» kirjutas kkurjategija ning Breslin tõdes, et see tapja oli üsna hea sõnaseadja.

Jimmy Breslin / Mario Cabrera/AP/Scanpix

Breslini karjäär sai hoo sisse, kui ta 1963. aastal intervjueeris meest, kes «teenindas John Kennedyt viimasena». Tegemist oli 42-aastase hauakaevaja Clifton Pollardiga.

«Clifton Pollard oli veendunud, et ta peab töötama ka pühapäeval,» algas Breslini nüüdseks kuulsaks saanud kirjutis.

Jimmy Breslin / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Breslini karjäär kulges tõusujoones edasi, ta kajastas New Yorgi elu telgitaguseid, ei jätnud puutumata ka linnajuhte ja paljukardetud maffiat.

2013. aastal andis ta kanalile CNN intervjuu, milles pajastas oma töömeetodi, et tuleb suu kinni, silmad ja kõrvad lahti hoida ning kogu aeg liikuda.

Kuid 1991.aastal kiiresti liikumine ei aidanud kui ta külastas rassivihavaenust pakatanud Brooklynit. Ta istus taksosse ja üritas tumedanahaliste massi eest põgeneda, kuid ta takso piirati ümber ja talle karjuti, et valge mees vales kohas. Ta tiriti taksost välja, ta raha ja krediitkaardid varastati, samuti jäi ta ilma oma kallist ülikonnast, seistes vaid aluspesu väel keset teda lintšida üritanuid.

Breslini teatel olid sellised intsidendid osa tema tööst ja ta ei lasknud end neist häirida.