Video: Eric Trumpi arvates on ta isa maksuandmete lekitamine kolmanda maailma komme

Eric Trump sõnas Fox Newsile antud intervjuus, et kahjuks elame maailmas, kus kõik, kes vaid saavad ja soovivad, võivad maksuandmeid lekitada.

Donald Trump Jrm ja Eric Trump / JONATHAN HAYWARD/AP

«Sellised lekked isikliku info lekked on väga ohtlikud, tavaliselt on need seotud kellegi poliitiliste ambitsioonidega, olles kolmanda maailma ehk arenguriikide praktika,» teatas presidendi poeg, viidates kanali MSNBC saatele The Rachel Maddow saatele, milles arutati Trumpi 2005. aasta maksuandmeid, mida oli kaks lehekülge.

USA meedia andmetel saatis anonüümne isik need leheküljed MSNBC ajakirjanikule David Cay Johnstonile ning kohe hakkasid liikuma jutud, et president Trump lekitas need andmed ise.

Trumpi kõige vanem poeg Donald Trump Jr tänas Twitteris Maddowt pärast ta saadet irooniliselt.

«Tänan Rachel Maddow, et paljastasid Trumpi vihkajatele kui edukas Trump oli, et ta suutis 2005. aastal ligi 40 miljonit dollarit makse maksta,» edastas presidendi poeg.

USA meedia on pikka aega Trumpi ja ta pere kritiseerinud, et nad «panevad ühte patta oma poliitilised ja ärilised huvid» ning et Trump presidendina juhib ikka oma äriimpeeriumi edasi hoolimata teatest, et ta andis juhtimise üle poegadele.

Eric Trumpi sõnul ei ole ta kunagi kuulnud mingist ajakirjanik Johnstonist, kes ta isa maksude kohta käivad dokumendid sai. Trumpi meeskonna teatel üritab valelik meedia skandaali üles puhuda ja valeinfot levitada ning maksuandmete avalikustamine on seadusevastane.

ABC ja Washington Posti küsitlus näitas, et 49 protsenti ameeriklastest ootab Trumpi kõikide maksuandmete avalikustamist.

2005. aasta maksuandmete lekke kohaselt maksis Trump siis üsna vähe tulumaksu, kuid väga palju niinimetatud alternatiivset miinimummaksu, mida maksavad väga palju teenivad USA kodanikud, et nad maksuseadustest ei saaks mööda hiilida ega kasutaks ära seaduset nõrku kohti.

President Trump teatas juba valimiskampaania ajal, et ta kasutas maksuseaduste auke ära ning ta toetajate hulka kuuluv endine New Yorgi linnapea Rudy Giuliani nimetas Trumpi geeniuseks.