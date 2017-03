Kuidas nimetab Prantsusmaa oma vägede Eestisse saatmist?

«Tere! Kuidas läheb?» teatavad sõnad sõduri pildi kõrval sulaselges eesti keeles. Nagu selgub, valmistub too soldat Eestis toimuvaks operatsiooniks «Lynx» ehk «Ilves».

Just täna saabub sellenimelisele missioonile Eestisse 50 prantsuse kaitseväelast.

Operatsioon «Lynx» pole siiski aga mingi Prantsusmaa omaette sõjaline ettevõtmine või midagi, millest eestlased varem kuulnud pole. Prantslased on lihtsalt andnud oma nime osalusele siia paigutatavas NATO pataljonis. Üksusesse, mille juhtmaaks on Ühendkuningriik, panustavad prantslased tänavu kompaniiga.

Kolmanda maana osaleb Eesti NATO pataljonis Taani. Tänavu on nad siin esindatud staabitöötajatega, tuleval aastal peaksid aga taanlased välja panema samamoodi kompanii jagu sõdureid nagu tänavu Prantsusmaa.

Valik, kes nende kõrval Eesti-pataljonis teenivad, paistab peaasjalikult olema juhtmaa Ühendkuningriigi tehtud. Nii Prantsusmaa kui Taaniga on neil väga pikad koos teenimise kogemused.

Lätti ja Leetu paigutatavate NATO pataljonide juhtriigid Kanada ja Saksamaa on enda tiiva alla võtnud suurema arvu erinevaid liitlasriike. Poola pataljoni juhtiv USA paistab aga sarnaselt brittidele eelistavat mitte nii paljurahvuselist kontingenti ja partnerit, kes on end neile pika koostöö vältel tõestanud – nende ainuke kaaslane seal on Rumeenia.