USAs soovis restoranitöötaja enne külastajate teenindamist näha nende elamislubasid

Diana Garrillo otsustas nädalavahetusel õe ja kahe sõbrannaga veidi raha kulutada ning Lõuna-California mereäärsesse restorani Saint Marci õhtustama minna. Carillo oli seal ka varem käinud ja koht meeldis talle.

Kohale jõutud ja toidud välja valitud, oli sõbrannade tuju teenindajat oodates hea. Peagi halvenes see aga kiiresti, sest teenindaja sõnas, et enne, kui ta seltskonnalt tellimuse vastu saab võtta, tahab ta näha tõestust, et neil on luba Ühendriikides elada. «Pean kindlaks tegema, et olete siit pärit,» olevat klienditeenindaja neile öelnud.

Segaduses naised otsisid välja oma dokumendid ja näitasid neid teenindajale. «Vaatasin õde ning sõpru ja küsisin, kas ta päriselt ütles nii?» kirjeldas Carrillo. Mõni hetk hiljem kõndisid nad restorani mänedžeri juurde ja kirjeldasid juhtunut.

Mänedžer pakkus seltskonnale teist lauda ja oma visiitkaarti, et olukord lahendada, kuid naised olid juba otsustanud lahkuda.

«Mõne sekundi vältel arvasin, et ta teeb nalja. Öelda, et ma pean enne teie teenindamist kindlaks tegema, et te olete siit pärit, on täielikult vastuvõetamatu,» kirjutas 24- aastane ärianalüütikust Carrillo hiljem Facebookis.

Facebooki postitust jagati nii palju, et kirjeldus juhtunust ja seda lugenute reaktsioon jõudis ka Saint Marci juhtkonnani. Carrillo seltskonnale pakuti seepeale restorani luksuspaketti. Lisaks lubati kümme protsenti tolle nädalavahetuse tulust annetada naiste valitud heategevusele.

Naised lükkasid õhtusöögipakkumise tagasi, kuid palusid lubatud protsendi tulust annetada kohalikule noorteühendusele, kes tegeleb immigrantidega.

Saint Marci üks juhtkonnaliikmetest Kent Bearden sõnas Washington Postile, et kõnealune teenindaja oli vallandatud ja tegu oli esimese taolise juhtumiga.