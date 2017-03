May käivitab artikkel 50 järgmine kolmapäev

Downing Street teatas täna, et peaminister kirjutab ELi ülejäänud 27 liikmele kirja. Samas avaldati lootust, et läbirääkimisi alustatakse võimalikult kiiresti.

Suurbritannia ja Euroopa Liidu lipud. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire / PA Images / Scanpix

Lahutusläbirääkimised ja tulevaste majandussuhete kokkulepped pole EList lahkumist reguleeriva artikkel 50 alusel lubatud enne kui Suurbritannia ELile oma soovist ametlikult teada annab.

May teade on kooskõlas tema varasemate lubadustega, et Brexitile antakse ametlik käik enne märtsi lõppu.

Downing Streeti kõneisiku sõnul edastati teade veidi aja eest ka Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile.

Läinud aasta juunis hääletasid britid 51.9 protsendilise enamusega EList lahkumise poolt.