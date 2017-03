Otsevideo: FBI tunnistas kahtlusi Trumpi ja Venemaa suhetes

«See hõlmab ka igasuguste ühenduste uurimist, mis olid Trumpiga seotud inimeste ja Vene valitsuse vahel – ning kas eksisteeris mingi koostöö Moskva ponnistuste ja Trumpi kampaania vahel,» teatas Comey ülekuulamisel Esindajatekoja Luurekomitee ees.

FBI publicly confirming it’s investigating Russian meddling in US 2016 election & possible links to people in Trump campaign is a big deal — Paul Danahar (@pdanahar) March 20, 2017

Samas täpsustas ta, et kuni uurimine kestab, ei saa ta selle kohta täpsemaid detaile anda.

Kahel suurel erakonnal on uurimistulemuste suhtes erinevad ootused. Vabariiklased loodavad, et Comey jõuab järeldusele: Moskva ametnike ning Trumpi liitlaste vahel puudub huvide konflikt. Demokraatide sõnul on aga piisavalt tõendeid selleks, et juhtum vääriks põhjalikumat uurimist.

Ühtlasi küsiti Comey käest, kas eelmine president Barack Obama oleks võinud tellida Trumpi telefonide pealtkuulamise – nõnda, nagu Valge maja peremees on väitnud. «Mitte ükski president ei saaks seda teha,» vastas Comey, viidates pealkuulamisega seotud seaduslikule rägastikule.

Comey keeldus vastamast küsimusele, kas FBIl on kunagi palutud Trumpi kõnesid pealt kuulata.

