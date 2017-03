Prantsuse presidendikandidaadid väitlevad esimeses teledebatis

Kuu aega enne valimisi on paremäärmusliku Rahvusrinde (FN) juhi Marine Le Peni ja tsentrist Emmanuel Macroni toetus peaaegu võrdne, viimane uuring näitas, et Marconil on enne 23. aprilli esimest valimisvooru Le Peni ees pooleprotsendine edumaa.

Lisaks Le Penile ja Macronile osalevadc debatis ka konservatiiv François Fillon, sotsialist Benoit Hamon ja vasakäärmuslane Jean-Luc Melenchon.

Kõik 11 presidendikandidaati saavad võimaluse osaleda järgmisel debatil 4. aprillil. Senistel valimistel on teledebatte korraldatud vaid kahe teise vooru pääsenud kandidaadi vahel.