Assad: Venemaa saab mängida tähtsat rolli Süüria-Iisraeli konfliktis

«Venemaa saab mängida rolli, nii et Iisrael ei ründaks Süüriat,» ütles Assad Vene ajakirjanikele. «Ma arvan, et Venemaa saab selles mängida tähtsat rolli.»

Vene välisministeerium kutsus esmaspäeval välja Iisraeli suursaadiku seoses õhulöökidega, mis leidsid aset Vene sõjalise kontingendi lähedal Palmyra linna juures.

Iisraeli õhulöökidele järgnesid Süüria raketirünnakud. Tegemist oli kõige tõsisema vahejuhtumiga kahe riigi vahel alates Süüria konflikti algusest kuus aastat tagasi.

Iisraeli teatel ründasid sõjalennukid konvoid, milles olid Liibanoni äärmusrühmitusele Hizbollah mõeldud relvad.

Süüria president ütles, et igasugune sõjaline operatsioon Süürias, millel ei ole Süüria valitsuse heakskiitu, on ebaseaduslik.

«Kui Süüria territooriumil on mingid väed, siis see on sissetung,» sõnas Assad, lisades, et «meie piiride kaitsmine on meie õigus ja kohus».

Süüria armee teatel tulistasid nad rakettidega alla ühe Iisraeli sõjalennuki ja tabasid teist, kuid Iisrael eitab lennukite pihtasaamist.

Pühapäeval ähvardas Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman hävitada Süüria õhutõrjesüsteemid vähimagi kõhkluseta, kui midagi sellist veel peaks juhtuma.