Iraagi peaminister: Trump on rohkem keskendunud terroritõrjele

Abadi kohtus Trumpiga Valges Majas USA Iraagi-sissetungi 14. aastapäeval ja kaks päeva enne seda, kui Washingtonis arutatakse ministrite tasemel kohtumisel sõda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Abadi avaldas lootust, et USA kiirendab abi Iraagi vägedele, kes peavad võitlust Mosuli vabastamiseks džihadistide käest.

"Ma arvan, et see administratsioon tahab olla rohkem seotud võitlusega terrorimi vastu. Ma tunnen erinevust silmitsiolemises terrorismiga," ütles Abadi USA rahuinstituudis esinedes.

Trump märkis varem, et "me poleks pidanud kunagi lahkuma" Iraagist.

Trump toetas USA vägede lahkumist 2009. aastal ning rõhutas eelmisel aastal valimiskampaania ajal, et Ühendriigid poleks üldse pidanud Iraaki tungima.

"Me mõtleme midagi välja. Ma pidasin silmas, et me peame ISIS-est lahti saama," sõnas Trump, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik teist nimekuju. "Me saame ISIS-est lahti."

Iraagi väed alustasid pealetungi Mosuli tagasivallutamiseks mullu oktoobris. USA-juhitav koalitsioon on toetanud neid õhulöökidega.