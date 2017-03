Ivanka Trump saab Valges Majas oma kontori ja juurdepääsu salainfole

Poliitikaekspertide sõnul näitab see samm, et USA «esitütrest» saab mitteametlikult oma isa nõunik, sest ta ei ole Valge Maja töötajate nimekirjas ja ta ei saa seal palka, kuid ta ülesandeks on olla oma isa «silmadeks ja kõrvadeks».

Ivanka Trump / JIM_BOURG/REUTERS/Scanpix

Politicole intervjuu andnud advokaadi Jamie Gorelicki arvates järgib Ivanka Trump samasid reegleid, mis on kehtestatud Valge Maja nõunikele.

«USAs on see täiesti uus, et võimul oleva presidendi tütar on oma isa nõunik, olgugi et mitteametlikult ja et ta osaleb aktiivselt poliitikas,» selgitas Gorelick.

Trumpi tütar on alates möödunud aasta valimiskampaaniast olnud aina enam oma isa sündmustel ja kohtumistel ning meedia arvates on USA esileedi roll hoopis Ivanka Trumpil, mitte president Trumpi abikaasal Melania Trumpil.

Alates jaanuarist on Ivanka Trumpi nähtud mitmetel kohtumistel, mis ta isal on olnud kas teiste riigi juhtide või USA kõrgete ametnike ja sõjaväelastega. Möödunud nädala lõpul külastas USAd Saksamaa kantsler Angela Merkel ja ka siis oli Ivanka Trump nõupidamislaua taga.

Angela Merkel ja Ivanka Trump / Pat Benic/SIPA/Pat Benic/SIPA/Scanpix

Ivanka Trumpi esindaja teatel ollakse Valges Majas valmis, et «esitütre» töötamine seal võib mõningaid moraalseid probleeme tekitada, samas Ivanka Trump ei näe oma isa heaks töötamises probleemi, sest ta on töötanud The Trump Organizationis aastaid.

Ivanka Trumpi abikaasa Jared Kushner on oma äia Donald Trumpi ametlik nõunik, samas ei ole Ivanka Trumpil ega ta mehel varasemast poliitnõuniku kogemust.