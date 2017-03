Video: Valgesse Majja tungida üritanud mehe teatel suudab ta president Trumpiga suhelda telepaatilisel teel

Virginiast Roanoke’ist pärit 29-aastane Sean Keoughan arreteeriti möödunud laupäeval kui ta üritas varastatud rendiautoga Valge Maja turvapunktist sisse sõita, edastab metro.co.uk.

Politsei turvamas Valget Maja / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Kahtlusalune mees sõna Valge Maja turvameeskonnale, et ta auto pagasiruumis on pomm ja ta eesmärgiks oli katsetada, et kui tugev on sealne turvamine.

Agendid turvamas Valget Maja / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Keoughan sõnas eile Washingtoni kohtus, et ta autos oli seljakott asteroidiga ning president isiklikult olevat tal käsikunud julgeolekutöötajatele öelda, et tegemist on pommiga.

Mehe teatel olevat tal president Trumpiga telepaatiline side, mõis võimaldab neil omavahel otse suhelda.

Keoughan sõnul sai ta psühhiaatrilist ravi ja ta kasutas mitmeid ravimeid ja narkootikume. Samuti on ta teinud kaks enesetapukatset, millest ühes võttis heroiini üledoosi, kuid ta elu päästeti.

Kui kohus Valgesse Majja tungida tahtnud mehe süüdi mõistab, võib ta saada kuni kümne aasta pikkuse vanglakaristuse.

Politseipatrull turvamas Valget Maja / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

USA politsei arreteeris möödunud laupäeval veel Marylandist Silver Springist pärit 58-aastase William Rawlinsoni, kes üritas üle Valge Maja turvatara ronida. Talle esitati süüdistus ebaseaduslikus sisenemiskatses võõrale territooriumile.

Alates Donald Trumpi presidendiks saamisest selle aasta jaanuaris, on juba kolm isikut üritanud Valgesse Majja ja hoonet ümberitsevale alale tungida. Esimene juhtum oli 10. märtsil, mil 26-aastane Jonathan Tran pääseski üle aia ronides Valge Maja territooriumile ja ta jõudis seal jalutada umbes 16 minutit ning alles siis võeti ta kinni.